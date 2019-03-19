Воробьев поручил организовать вывоз мусора с дач

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проучил организовать работу по вывозу мусора с дач. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Весна берет свои бразды правления, в ИЖС уже приезжает на выходных большое количество жителей. Наша задача — чтобы все, связанное с вывозом мусора, контейнерами, было организовано добротно и своевременно», — сказал он на совещании с руководящим составом правительства.

Также глава региона поручил провести работу по устранению ям на дорогах. По его словам, это необходимо сделать в кратчайшие сроки.

По инициативе Воробьева в Подмосковье с этого года применяется новый экологический стандарт обращения с отходами. Среди прочего он предполагается раздельный сбор мусора. Кроме того, по распоряжению губернатора в регионе строятся современные мусоросжигающие заводы. Подмосковная делегация ездила перенимать технологии в Японию.

Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что область должна быть чистой и комфортной для жизни.