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Посла США потребовали изгнать из Германии

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Ричард Гренелл

Посол США в Германии Ричард Гренелл должен быть изгнан из страны. Об этом вице-председатель бундестага (парламента) Вольфганг Кубикки рассказал в интервью AFP, передает Politico.

По его словам, недопустимо, чтобы посол другой страны вмешивался во внутренние дела ФРГ. В этой связи министр иностранных дел Германии Хайко Маас «должен немедленно объявить Ричарда Гренелла персоной нон грата».

«Если американский дипломат ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, ему придется узнать, что наша толерантность имеет границы», — заявил Кубикки, который также является вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии.

Ранее Гренелл раскритиковал Германию за планы по расходам на НАТО. По его словам, «снижение и без того неприемлемых обязательств является тревожным сигналом для других членов» Североатлантического альянса. Такое заявление появилось на странице посольства США в Twitter.

До этого стало известно, что Берлин планирует нарастить расходы на оборону до 1,37 процента от ВВП в 2020 году, однако сократит их в среднесрочной перспективе.

Гренелл был назначен послом в Германии в 2018 году.

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