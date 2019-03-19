В России подорожали «однушки»

За год вторичные однокомнатные квартиры подорожали в 210 российских городах из 292, вошедших в исследование аналитиков Domofond (материалы есть в редакции «Ленты.ру»).

Максимальный рост относительно февраля 2018-го был зафиксирован в городе Усть-Илимск Иркутской области: стоимость средней «однушки» в городе выросла на 26,3 процента, до уровня в 1,19 миллиона рублей. На втором месте оказалась Казань, где цены на однокомнатные квартиры выросли за год на 22,3 процента, до 3,16 миллиона рублей. Третье место занял Азов, где «однушки» подорожали на 22 процента, до 1,8 миллиона рублей.

«Значительный рост средней стоимости может объясняться не только повышением цен, но и вымыванием с вторичного рынка наиболее доступных предложений», — говорится в пояснении к исследованию.

Однокомнатные квартиры в Москве подорожали за год менее существенно: рост составил 8,1 процента. При этом средняя стоимость столичной «однушки» оказалась самой высокой по стране — 7,9 миллиона рублей. Петербургские «однушки» за год прибавили в цене 19,6 процента, достигнув к февралю 2019-го среднего показателя в 4,87 миллиона рублей.

Ранее о росте цен на квартиры в российских новостройках сообщили аналитики ЦИАН. По их данным, за год цены на первичные квартиры в городах-миллионниках выросли в цене на 6 процентов, лидерами по темпам удорожания стали Казань, Новосибирск и Красноярск.

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