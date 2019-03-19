Учитель выпил водки в туалете самолета и обозвал бортпроводника педофилом

dailymail.co.uk

Пассажир авиакомпании Qantas выпил бутылку водки в туалете самолета и обозвал бортпроводника педофилом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Школьный учитель по имени Генри летел из Мельбурна в Сингапур. По словам свидетелей, после бутылки водки он начал кидаться на сотрудников авиакомпании.

«Я был потрясен, когда услышал крики позади меня. Члены экипажа пытались утихомирить его [Генри], однако он был крайне пьян», — поделился один из пассажиров, следовавший тем же рейсом.

Как только буйного учителя удалось усадить и привязать к креслу, он начал кричать на бортпроводников и обзываться. «Ты выглядишь как педофил, так что не указывай мне, как себя вести!» — вопил нарушитель.

Пилоты решили не разворачивать самолет для экстренной посадки, поскольку на тот момент сингапурский аэропорт уже был ближайшим. Сразу после приземления Генри задержали полицейские.

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