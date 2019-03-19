Власти Подмосковья рассказали об улучшении жилищных условий молодых семей

В Подмосковье началась череда церемоний вручения молодым семьям свидетельств на улучшение жилищных условий, сообщила региональный министр жилищной политики Инна Федотова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 марта.

«До конца марта церемонии вручения свидетельств пройдут во всех муниципалитетах — участниках подпрограммы. Всего таких 59 муниципальных образований. Улучшить жилищные условия сможет 271 семья региона», — рассказала Федотова.

К настоящему моменту свидетельства уже получили молодые семьи Сергиева Посада, 21 марта состоятся вручения в Красногорске и Долгопрудном, уточнила она.

В свою очередь, министр социального развития региона Ирина Фаевская проинформировала, что с начала года порядка трех тысяч малообеспеченных семей получили единовременное пособие при рождении ребенка.

20 февраля в Совете Федерации предложили формировать для молодых и многодетных семей отдельные очереди на получение жилищных субсидий.