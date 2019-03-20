Студентка продала яйцеклетки на черном рынке из-за больших долгов

Студентка из китайского города Ухань, провинция Хубэй, рассказала, что из-за долгов ей пришлось продать на черном рынке свои яйцеклетки. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Чтобы расплатиться с долгами, ей требовалось 60 тысяч юаней (587 тысяч рублей). Она обратилась в нелегальное агентство, которое скупает яйцеклетки для пересадки бесплодным женщинам. Объявления с подобными предложениями часто расклеивают в студенческих общежитиях в Ухане. Как правило, они обещают от 10 до 50 тысяч юаней (от 97 до 489 тысяч рублей) за одну операцию, во время которой удаляют несколько яйцеклеток.

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Студентка дважды прошла такую процедуру и продала 29 яйцеклеток. Каждый раз ее направляли в больницу для многодневного обследования. «Они проверяют твой уровень образования и здоровье, — рассказывает она. — Некоторые агентства также учитывают рост и внешность». После этого донорам выдают препарат для стимуляции яичников, который необходимо принимать примерно две недели.

Яйцеклетки извлекали в подпольных клиниках в Шанхае и Ухане. В обоих случаях операция проходила без обезболивания. «В первый раз, в Шанхае, мне пришлось три дня после операции пить противовоспалительные средства, — утверждает девушка. — Во второй раз, в Ухане, я четыре дня была под капельницей с противовоспалительным средствами».

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Нинсян, провинция Хунань, разоблачили банду похитителей органов. Их подозревали в краже глаз мужчины, который скончался в городской больнице.

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