Власти Подмосковья отметили популярность ОЭЗ «Дубна»

Итальянский производитель износостойких покрытий станет резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 21 марта.

«ОЭЗ "Дубна" активно привлекает на свою территорию как российских, так и зарубежных инвесторов. Только за последние три года ее резидентами стали 69 высокотехнологичных компаний, три из которых с участием иностранного капитала Индии и Китая», — сказал Хромов.

По его словам, резидентам подмосковной ОЭЗ доступны более 30 видов различных субсидий, в частности, на приобретение оборудования. Управляющая компания подбирает для каждого резидента наиболее выгодные варианты, а также консультирует по бизнес-плану, добавил он.

На данный момент ОЭЗ «Дубна» насчитывает 150 резидентов, 42 из которых уже построили, планируют или строят производственные и административные здания.

Осенью прошлого года губернатор Андрей Воробьев отметил эффективность «Дубны». По его словам, она оказывает положительное влияние на инвестиционный климат в регионе.