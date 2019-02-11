Иранская компания заинтересовалась Подмосковьем

Иранская компания планирует разместить производство косметики в Подмосковье, бизнесмены обсудили соответствующий вопрос с руководством особой экономической зоны «Дубна». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного правительства.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что между сторонами было подписано соглашение о намерениях. «Мы очень рассчитываем на положительное решение холдинга и дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сказал он.

В конце ноября прошлого года губернатор Андрей Воробьев отметил эффективность ОЭЗ «Дубна». Он анонсировал открытие десяти новых предприятий в 2019 году. По его словам, в наукограде живут очень образованные люди.

В том же месяце глава региона высоко оценил инвестиционный потенциал области. Он рассказал, что область активно сотрудничает с европейскими и азиатскими предпринимателями. В настоящий момент в регионе работают компании из 17 стран, уточнил он.