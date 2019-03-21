Обвинение Роналду в изнасиловании нарушило планы «Ювентуса»

Организаторы предсезонного турнира в США не пригласят «Ювентус» летом 2019-го на фоне обвинений португальского форварда Криштиану Роналду в изнасиловании. Об этом сообщает The New York Times.

Организаторы решили свести на нет риск задержания 34-летнего португальца американской полицией. В отношении Роналду ведется расследование по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги.

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Итальянский клуб примет участие только в матчах Международного кубка чемпионов, которые пройдут в Азии. Там «Ювентус» сможет сыграть с представителями чемпионата Англии — «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

В январе полиция Лас-Вегаса приступила к расследованию дела. В США уже подготовили ордер на забор образца ДНК у форварда «Ювентуса».

Впервые Майорга публично заявила об изнасиловании в сентябре 2018-го. Американка утверждает, что Роналду надругался над ней в 2009 году во время поездки в Лас-Вегас. Футболист обвинения отрицает.

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