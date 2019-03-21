Правительство придумало либеральный способ удержать цены на бензин

Правительство рассматривает возможность введения «мягкого либерального механизма» по сдерживанию цен на бензин. Таким механизмом может стать лицензирование российских компаний, которые хотят поставлять нефтепродукты на экспорт. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, его слова приводит РИА Новости.
Заградительное лицензирование будет включаться в тех случаях, когда экспортный доход нефтекомпаний будет значительно превосходить доходы от продажи нефтепродуктов в России. «Постараться избежать применения заградительных пошлин, которые есть сегодня в действующем законе, но предусмотреть достаточно либеральное регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов на внешние рынки», — объяснил Козак суть возможной реформы российского топливного рынка.
Он отметил, что правительство предварительно согласовало идею лицензирования экспортеров, для чего будет создан соответствующий закон. Вице-премьер заверил, что лицензирование будет мягким и не будет ограничивать объемов экспорта нефтепродуктов.
«Оно только предусматривает лицензионные обязательства нефтепереработчиков по объемам поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, для того чтобы внутренний рынок был всегда сбалансирован с точки зрения объема поставок», — заверил чиновник.
Однако с реализацией плана могут возникнуть проблемы, так как Россия входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а подобные документы необходимо принимать на общем собрании стран-членов ЕАЭС, которые этот закон могут не поддержать. «Это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС», — отметил Козак.
Действующее же соглашение между властями и нефтяниками вице-премьер предлагает продлить до конца второго квартала, чтобы успеть принять новый механизм лицензирования.
Соглашение между нефтяниками и правительством о заморозке цен на бензин было заключено в конце 2018 года. По нему компании обязывались не поднимать цены на бензин выше уровня официальной инфляции. Соглашение было заключено на пиковых уровнях стоимости нефти, из-за чего российские автолюбители фактически проиграли, так как после падения цен на нефть компании не стали снижать цены на бензин — фактически правительство уничтожило рыночный механизм саморегулирования.