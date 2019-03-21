Обвиненного в педофилии россиянина освободили из-за проблем с переводчиком

Волгоградский областной суд отменил постановление коллег из Городищенского районного суда, которые поместили под арест водителя маршрутки Хайала Мамедова, обвиненного в изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает портал «V1.ru».

Как пояснили в Волгоградском областном суде, суд первой инстанции, решая вопрос об избрании Мамедову меры пресечения, допустил ряд процессуальных нарушений. В частности, уроженцу Азербайджана Мамедову не был предоставлен переводчик, хотя у него есть на это право и он плохо говорит по-русски.

Теперь Городищенскому райсуду предстоит устранить нарушения и заново рассмотреть вопрос об избрании Мамедову меры пресечения — по закону областной суд не может сделать это самостоятельно. С большой долей вероятности водителя маршрутки вновь заключат под стражу, но некоторое время он будет находиться на свободе.

Мамедов — гражданин России с тремя классами образования. Он обвиняется в особо тяжком преступлении — насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия, угрозой убийства и использованием беспомощного состояния.

Следователи опасаются, что после освобождения Мамедов может покинуть страну или попытаться запугать сторону потерпевшей. Он был задержан полицейскими по горячим следам, спустя всего несколько часов после совершения преступления и арестован, при этом потерпевшая опознала его.

По версии следствия, 1 февраля Хайал Мамедов на «Газели», раскрашенной под маршрутку, остановился на обочине и попросил 13-летнюю школьницу показать выезд из поселка Городище. Девочка согласилась — и села в маршрутку, после чего обвиняемый завез ее в лесополосу на окраине райцентра и надругался над ней. После этого он отвез потерпевшую домой, и та рассказала обо всем матери.

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