Американка проверила макияж струей перцового баллончика в лицо

Жительница США воспользовалась перцовым баллончиком, чтобы проверить водостойкость двух видов туши для ресниц. На ролик с записью эксперимента обратило внимание издание The Sun.

Брэнди Аптон (Brandi Upton) нанесла на правый глаз тушь марки Too Faced стоимостью 19 фунтов стерлингов (более 1,6 тысячи рублей), а на левый — бюджетный продукт бренда Wet n Wild за 3,25 фунта стерлингов (276 рублей). Затем она распылила на лицо перцовый газ и выждала 25 минут, чтобы проверить стойкость двух косметических средств.

В результате более дорогая тушь Too Faced оставила на лице Аптон многочисленные темные разводы, в то время как ее левый глаз, где была использована продукция Wet n Wild, сохранил нанесенный макияж. Американка заявила, что популярная в США тушь Too Faced не оправдала высокую стоимость и может быть заменена более дешевыми аналогами.

Состояние здоровья проводившей эксперимент не уточняется.

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