В США продавцов косметики раздели догола ради рекламы

Сотрудники магазинов косметики Lush в США вышли на работу обнаженными для рекламы товаров без упаковки. Об этом Lush Cosmetics сообщила в Instagram.

«35 процентов наших продуктов совершенно голые, в точности как некоторые наши сотрудники сегодня», — гласит пост. Он проиллюстрирован фотографией одного из магазинов, перед которым выстроились продавцы обоих полов, одетые в фирменные черные фартуки на голое тело. Lush Cosmetics уверяет, что все участники акции разделись добровольно.

A post shared by Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) on May 31, 2017 at 3:00pm PDT

Издание Refinery29 поясняет, что таким образом компания пыталась обратить внимание покупателей на вред, который наносят окружающей среде выбрасываемые упаковки. Она надеется, что люди, которых заботит эта проблема, предпочтут продающиеся без упаковки товары Lush Cosmetics.

A post shared by Jeff Brown (@helloimshelleyduvall) on May 31, 2017 at 1:25pm PDT

Lush — косметическая компания, основанная в Великобритании в 1994 году. Она известна продукцией, изготовляемой вручную из натуральных компонентов и не тестируемой на животных.

В 2015 году сообщалось, что австралийские потребители сочли порнографиейс рекламу продукции британской косметической марки Lush с участием обнаженных моделей формата plus-size.