Немец открывал пиво перцовым баллончиком и обрызгал газом 200 человек

Посетитель кинотеатра в немецком городе Оснабрюк случайно распылил перцовый газ, пытаясь открыть бутылку пива. Об этом сообщает Associated Press.

Во время вечернего сеанса 29-летний мужчина использовал газовый баллончик, чтобы открыть бутылку, и сломал его. По зрительному залу распространился газ, и двум сотням зрителей пришлось эвакуироваться.

Менеджер кинотеатра вызвал полицию, открыл окна и предложил пострадавшим напитки. Через полчаса зрители вернулись в зал и продолжили смотреть фильм. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В 2016 году сообщалось, что словацкий политик Рихард Сулик получил ранение саблей при попытке открыть шампанское во время празднования предварительных результатов парламентских выборов.