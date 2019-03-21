Язык посетителя «Макдоналдс» пронзила игла из гамбургера

Посетитель «Макдоналдс» на Тайване получил травму из-за острого предмета в гамбургере. Об этом сообщает AsiaOne.

Мужчина утверждает, что зашел в ресторан рано утром, чтобы перекусить после работы. Во время еды он почувствовал сильную боль. Причиной оказалась игла длиной около сантиметра, которая впилась ему в язык. Из раны текла кровь.

Пострадавший сфотографировал острый предмет в качестве доказательства, вернулся в «Макдоналдс» и потребовал объяснений. После этого один из сотрудников проводил его в больницу.

Как выяснилось, в гамбургер попала деталь чистящего оборудования, которое использовалось без официального разрешения. Местное отделение компании пообещало улучшить подготовку менеджмента и работников, чтобы не допустить повторения этого случая.

В 2018 году исполнительный директор британского отделения «Макдоналдс» заявил, что в рабочие дни всегда завтракает и обедает в «Макдоналдс». По утрам он, как правило, заказывает овсяную кашу или жареный бублик, а днем ест ролл или салат.

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