Дважды промахнувшимся в Москве киллером-неудачником оказался рэпер Князь

Подозреваемый в покушении на убийство в Москве мог пойти на преступление, чтобы прославиться. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает РЕН ТВ.

Источники, знакомые с 20-летним молодым человеком, рассказали, что он занимался музыкой и хотел таким образом разрекламировать свой новый рэп-альбом. В узких кругах он известен под псевдонимом Князь, в сети размещено несколько его песен и клипов.

По предварительной версии следствия, нападавший действовал из корыстных побуждений по найму. Заказчик преступления пока не установлен.

Уточняется, что в качестве жертвы молодой человек выбрал работника строительной фирмы. Во время нападения он выстрелил в него не менее двух раз из сигнального пистолета, однако промахнулся. При этом, по всей видимости, он попал в случайную прохожую — с ранением руки та была госпитализирована с места происшествия.

Пистолет заклинило, и нападавший не смог произвести дополнительный выстрел. Работнику строительной фирмы удалось остановить его и передать полицейским.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в попытке убийства. Киллер пытался застрелить человека на улице Часовой, но не смог довести задуманное до конца. После задержания предполагаемого убийцы, против него было возбуждено уголовное дело.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!