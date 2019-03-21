Российский киллер дважды потерпел неудачу на задании

В Москве задержали подозреваемого в попытке убийства, передает РИА Новости.

20 марта на улице Часовой киллер пытался застрелить человека, но промахнулся, как минимум, два раза, сообщил источник в правоохранительных органах. Затем подозреваемого спугнули, и он не смог довести задуманное до конца.

Предполагаемого убийцу задержали, указали в пресс-службе столичного управления МВД. Против него возбуждено уголовное дело.

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