Появились подробности смертельной перестрелки в Волгоградской области

Жители поселка Фролово в Волгоградской области считают, что перестрелка, в ходе которой один человек погиб и трое были ранены, произошла в результате криминальных разборок, а не на национальной почве, сообщает «Кавказский узел».

По словам представителя правительства Республики Дагестан в Волгоградской области Магомед-Расула Халадаева, перестрелке предшествовала драка, «причиной стала борьба за сферы влияния в бизнесе». Участниками конфликта стали армяно-азербайджанская семья, у которой есть свой бизнес, и сторонники избитого дагестанца, утверждает Халадаев.

«Видимо, дагестанец обратился к своим сторонникам, и эти шесть человек приехали "поговорить" о несправедливом избиении этого жителя Фролово. Это не только дагестанцы. Это представители криминальной сферы разных национальностей. Никакой почвы для национальной розни здесь нет», — считает он.

С Халадаевым согласилась председатель волгоградской городской общественной организации «Армянская диаспора» Гаянэ Кочарян. Она подчеркнула, что в Волгоградской области в целом и во Фролово в частности нет поводов для межнациональных конфликтов.

Стрельба в кафе произошла 10 марта. Четыре человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. 43-летний мужчина скончался от полученных ранений, еще один мужчина находится в критическом состоянии. Нападавшим удалось скрыться, но спустя несколько часов их задержали при въезде в Волгоград.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

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