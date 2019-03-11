Четверых мужчин расстреляли в Волгоградской области

В Волгограде задержаны четверо молодых людей, расстрелявших группу предпринимателей в областном поселке Фролово. Об этом «Ленте.ру» сообщила Наталья Рудник, официальный представитель областного следственного управления СКР.

По ее словам, 10 марта 2019 года около 16:45 в больницу бригадой скорой медицинской помощи были доставлены четверо мужчин с огнестрельными ранениями. Один из раненых, 43-летний местный предприниматель, скончался при оказании помощи, еще трое госпитализированы, причем состояние одного из них врачи расценивают как критическое.

«По предварительным данным, потерпевшие распивали спиртное в офисе на Фроловской улице, когда около 16:00 к ним ворвались пятеро мужчин. Нападавшие сразу открыли огонь по хозяевам, а затем скрылись. Как установлено, преступление совершено как следствие возникшего ранее конфликта между двумя группами мужчин», — рассказала Рудник.

Она уточнила, что на месте происшествия обнаружены и изъяты пули и гильзы от пистолета ТТ и патроны для травматического оружия. Четверым нападавшим удалось скрыться, но через несколько часов они были задержаны при въезде в Волгоград.

Уголовное дело возбуждено по статям «покушение убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот огнестрельного оружия».

В свою очередь в Главном управлении МВД по Волгоградской области «Ленте.ру» сообщили, что сразу после поступления информации о преступлении в области был введен план «Перехват». «Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись нападавшие — Mitsubishi белого цвета. Он был обнаружен в Дзержинском районе Волгограда, в 130 километрах от места происшествия, и задержан сотрудниками ДПС и бойцами патруля Росгвардии», сообщил представитель областного главка полиции.

ГУ МВД по Волгоградской области

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что конфликт произошел между местными предпринимателями, по национальности азербайджанцами, и приехавшими дагестанцами, причем стрельбу вели обе стороны. Причина разногласий носит чисто экономический характер, и не связана с межнациональными отношениями. Среди раненых — один дагестанец, который, по словам свидетелей, первым открыл огонь, и два предпринимателя.

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