Киллер в маске убил одного из боссов российской нефтяной компании

В пятницу, 28 декабря, на юго-западе Москвы был убит учредитель нефтяной компании «Мастер-Нефть». Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о бизнесмене Шалве Шаляхове. Тело 61-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и головы было обнаружено в холле дома на улице Гарибальди.

Как уточняет РЕН ТВ, убийца, закрывший лицо медицинской маской, подстерегал жертву в подъезде, а затем напал и зарезал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают очевидцев.

22 ноября сообщалось, что в городе Видном (Московская область) при нападении неизвестного стрелка погиб 36-летний предприниматель. По предварительным данным, машину, где находился бизнесмен расстреляли из 9-миллиметрового пистолета, после чего налетчик скрылся с места происшествия.

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