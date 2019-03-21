Предсказание в онлайн-тесте толкнуло женщину на подготовку свадьбы без жениха

Пользовательница сети рассказала, что ее подруга спланировала свадьбу и позвала гостей еще до помолвки. Как сообщает таблоид The Sun, приглашенные не поняли ее поступка.

«Невеста» принялась за организацию торжества после того, как онлайн-тест на Facebook предсказал ей свадьбу в будущем году. «Такие фейковые викторины про судьбу», — пояснила автор поста.

После прохождения шуточного теста девушка разослала друзьям приглашения на «специальное мероприятие» в Zola (сервис для организации свадеб). Позднее гости торжества узнали, что предполагаемый жених еще не сделал возлюбленной предложение.

«Я очень рада, что она готова к этому моменту в своей жизни, но, думаю, я запуталась в том, что здесь происходит, хах», — заявила автор поста.

Пост девушки разделил подписчиков на два лагеря. Некоторые жалели парня, которому досталась столь сумасбродная девушка. «Знает ли этот несчастный, что он женится?» — иронически интересовались они. Они воображали, что для него свадьба станет большим сюрпризом.

Однако ряд пользователей не увидели в поступке девушки ничего необычного. По их мнению, люди, которые долгое время живут вместе, вполне готовы к серьезному шагу. «Мы начали планировать нашу свадьбу примерно за шесть месяцев до того, как обручились», — поделился своим опытом один из подписчиков. Другой заметил, что время организации неважно, но приглашать гостей на пока несуществующую свадьбу странно.

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