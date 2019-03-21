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Волны-убийцы стали больше и смертоноснее

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Ученые Саутгемптонского университета (Англия) выяснили, что гигантские одиночные волны высотой 20-30 метров, также прозванные волнами-убийцами, за последние годы стали встречаться реже, но их размеры увеличились. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные, собранные более чем за 20 лет (с 1994-го по 2016 год) с помощью 15 буев, расположенных вдоль западного побережья США. Оказалось, что размер волн-убийц и их частота зависят от области моря и времени их возникновения. В целом, число случаев их появления уменьшилось за 20 лет, однако размеры и сила относительно обычных морских волн увеличились. Кроме того, сильные волны чаще возникают в зимние месяцы и характерны для спокойного моря.

Появление волн-убийц не связано с такими катастрофическими событиями, как землетрясения или оползни. Считается, что основной причиной их возникновения является нелинейная динамика поверхностных волн. Это явление представляет собой опасность для судов, которые могут получить серьезные повреждения или утонуть.

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