На Украине раскрыли цены на европейский газ

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что Медведчук заявил о поставках газа по цене 240-260 долларов за одну тысячу кубических метров. Однако на самом деле Украина закупала газ в Европе по цене около 226 долларов в марте, а в апреле он будет стоить около 217 долларов, говорится в сообщении.

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Помимо этого, «Нафтогаз» назвал предложение Медведчука снизить цену на газ на 25 процентов «несерьезным», так как согласно действующему контракту, измененному в арбитражном суде, Россия должна продавать газ по цене ниже на 48 процентов.

На встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым Виктор Медведчук рассказал, что газ, поступающий на Украину из распределительного узла в немецком Дюссельдорфе, является российским, но поставляется по тарифам в разы дороже. Он также заявил, что Украине и России нужен газотранспортный консорциум, который заинтересовал бы и «Газпром» и Киев.

Виктор Медведчук является лидером общественного движения «Украинский выбор», которое выступало за интеграцию с Россией. В феврале в отношении политика возбудили уголовное дело о госизмене, однако он заявил, что не намерен бежать с Украины.

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