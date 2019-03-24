Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

Россиянин погиб при взрыве в квартире в одном из районов Киева — вероятно, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Взрыв прогремел вечером в субботу. На место выехали оперативники, взрывотехники и полицейские. После осмотра места происшествия они предположили, что мужчина проявил неосторожность при обращении с бомбой.

Установлена его личность. По данным полиции, 28-летний россиянин находился в розыске за убийство на Украине. В этом доме он снимал квартиру. Взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Других подробностей пока нет. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

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