Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Шум неисправного эскалатора стал причиной паники в развлекательном парке аттракционов «Диснейленд» в Париже. Об этом сообщает Le Point.

Сломавшийся механизм начал издавать звуки, похожие на выстрелы. Не разобравшись, люди начали разбегаться. По утверждению очевидцев, сотрудники парка развлечений также не понимали, что происходит. К «Диснейленду» были стянуты значительные силы полиции.

В результате несколько человек получили легкие травмы.

В мае 2018 года в «Диснейленде» во Флориде (США) загорелся металлический огнедышащий дракон. Напуганным туристам пришлось укрываться под навесом, позднее посетители были эвакуированы.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!