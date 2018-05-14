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Распугавший туристов горящий дракон в Диснейленде попал на видео

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В развлекательном парке аттракционов «Диснейленд» во Флориде, США, загорелся металлический огнедышащий дракон. Об этом сообщает Daily Mail.

Железный монстр должен был двигаться вдоль улиц парка, но внезапно его голова была охвачена огнем и черным дымом. Напуганным туристам пришлось укрываться под навесом, однако некоторые очевидцы засняли происходящее на видео. Вскоре после инцидента огонь был потушен работником парка, а посетители эвакуированы. Представитель «Диснейленда» сообщил, что причина возгорания до сих пор не известна.

В августе 2016 год выяснилось, что российские туристы тратят при посещении парка «Диснейленд» под Парижем в два с лишним раза больше, нежели европейские путешественники. «По нашим данным, средний чек российского туриста на отдыхе в парке за сутки составляет примерно 700 евро, в то время как европейского — всего 300 евро», — сказала она.

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