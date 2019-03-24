Копии документов россиян оказались на свалке

Жители Ростовской области обнаружили на помойке копии документов, принадлежащих пациентам Центральной районной больницы Багаевского района. Об этом сообщает «360».

Среди бумаг оказались данные паспортов, медицинских полисов и свидетельств о рождении, которые принадлежат людям разных возрастов. Вместе с ними жители обнаружили бумаги с названиями отделов больницы и отчетные документы.

Администрация учреждения планирует провести проверку и наказать виновных. Как отмечается в заявлении руководства больницы, документы оказались в открытом доступе из-за халатности некоторых сотрудников. ОМВД России по Багаевскому району также начало проверку по факту произошедшего.

В 2018 году в заброшенном отделении полиции и миграционной службы Москвы обнаружили ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами россиян, различными свидетельствами, уголовными делами, а также карточками учета малолетних хулиганов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!