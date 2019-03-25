Привязавший собаку к рельсам россиянин объяснил свой поступок

Зоозащитники отыскали пса, который был привязан к рельсам у станции Антропшино в Ленинградской области. Машинист, остановивший поезд перед животным, успел сделать фото. Активисты обошли частные дома недалеко от станции и нашли собаку, сообщает «Российская газета».

Выяснилось, что псу 14 лет, его зовут Серега. Он живет с мужчиной лет 40 и его родителями. Отец хозяина питомца по снимку опознал его.

Владелец собаки не подтвердил свою причастность к произошедшему, но и не опроверг это, отметив, что «пес свое отжил». При этом он отказался отдать животное зоозащитникам. Они намерены обратиться в полицию.

Об истории собаки стало известно 22 марта. Машинист вовремя заметил ее на рельсах и затормозил.

В этом районе уже обнаруживали привязанных к рельсам собак, сообщила изданию зоозащитница Вероника Вершинина. Ранее зоозащитники спасли овчарку, которой поезд разбил морду и отрезал лапу.

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