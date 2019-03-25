Дерущихся в ресторане силовиков рассудил авторитет Тюля

Пьяные сотрудники трех российских силовых ведомств устроили массовую драку в развлекательном центре «Уралан» (Калмыкия). Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает «Московский Комсомолец».

По предварительным данным, конфликт произошел вечером в субботу, 23 марта. В нем с одной стороны приняли участие начальник отдела уголовного розыска Элисты, его заместитель и два оперативника. Их оппонентами стали сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР) и бойцы СОБР.

В какой-то момент сотрудники уголовного розыска позвали на помощь местного авторитета, известного в криминальных кругах под кличкой Тюля. Он успокоил оппонентов и предложил разрешить конфликт на следующий день. Его представители назначили встречу неподалеку от кафе у моста на въезде в город.

Утром в воскресенье, 24 марта, на месте встречи собралось порядка 40 человек с обеих сторон. Представителей силовых ведомств пришли поддержать криминальные авторитеты. В какой-то момент разборка обернулась стрельбой из травматического пистолета, одного из участников конфликта избили арматурой. По словам источника издания, позже пострадавшие обратились в больницу под чужими именами.

Как отметили в региональном управлении СКР, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!