Мигрант прострелил ягодицы посетителю московского кафе

Мигрант прострелил ягодицы обидчику после конфликта в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 16 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника редакции, участниками конфликта были выходцы из Таджикистана и Азербайджана. Причиной стала девушка: мужчины не могли определиться, кто из них будет с ней танцевать. После того как оба посетителя вышли на улицу, уроженец Азербайджана достал оружие и прострелил обидчику ягодицы.

Пуля прошла навылет, потерпевший был доставлен в больницу. Стрелявший в него скрылся с места происшествия, в настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции.

17 февраля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка работников автомойки из Узбекистана, во время которой зарезали двоих человек.

14 февраля десятки человек с огнестрельным оружием и ножами устроили побоище в Печатниках, пострадал один человек, возбуждено дело по статье «Хулиганство». Участниками драки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.

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