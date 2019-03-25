Король Испании застрял в самолете из-за отсутствия трапа нужного размера

Испанский король Филипп VI застрял в самолете из-за того, что сотрудники аэропорта не могли подобрать трап подходящего размера. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

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Монарх и его супруга королева Летисия совершали государственный визит в Аргентину. После приземления в Буэнос-Айресе им пришлось провести в самолете около часа, поскольку в аэропорту имени Хорхе Ньюбери не могли найти трапа соответствующей высоты.

Сперва королю даже предложили улететь в другой аэропорт, однако спустя некоторое время удалось найти подходящую лестницу, и глава государства спустился на землю.

В ноябре 2018 года королева Летисия надела на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань в Мадриде платье бренда Asos за 120 долларов.

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