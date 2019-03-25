Орлан устроил переполох в российском городе

Чернокнижный орлан-белохвост с поврежденным крылом гулял по улицам Астрахани и устроил пробку на одной из дорог. Местные жители в течение 20 минут пытались поймать птицу. Видео опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, что орлан, пытаясь взлететь, попадает на проезжую часть. Водитель грузовика успевает затормозить, чтобы пропустить птицу. В итоге на дороге образовался затор из нескольких десятков машин, передает «Интерфакс».

Натуралист Владимир Паньков предположил, что птице от четырех до пяти лет. «Этот вид в Красной книге РФ, а значит, теоретически, за его поимку можно получить штраф, даже если ловили в целях сохранения жизни птицы», — добавил он. По словам Панькова, орланы иногда залетают в Астрахань и кормятся на городских свалках как вороны.

Птицу доставят в местный зоопарк.

Орлан-белохвост — хищная птица из семейства ястребиных, размах ее крыльев превышает два метра. Является четвёртой по величине хищной птицей Европы после черного грифа, бородача и белоголового сипа.

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