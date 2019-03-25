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Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

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«МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ, предусматривающий внесение поправок в закон «О связи» и другие акты, был внесен на рассмотрение Госдумы в конце 2018-го. Изменения предполагают, что операторы смогут устанавливать в жилых зданиях оборудование безвозмездно и без договоров с управляющими компаниями (УК).

Письмо от интернет-провайдеров с просьбой поддержать законопроект направлено главе Минкомсвязи Константину Носкову. Представитель ведомства Евгений Новиков рассказал изданию, что письмо уже получено, но министр его еще не читал.

Как отмечает «Коммерсантъ», в Минстрое считают, что провайдеры должны заключать возмездные договоры с компаниями, управляющими жилыми домами. Операторы подсчитали: в этом случае им придется оплачивать доступ к домохозяйствам в совокупности не менее чем на 10 миллиардов рублей в год, что чревато ростом цен на услуги.

Взамен провайдеры предлагают обеспечить им свободный доступ в дома, установив правила работы с управляющими компаниями и штрафы за нарушение этих правил. В настоящее время отношения между управляющими и провайдерами «непрозрачны и находятся в серой зоне», рассказали изданию в «ЭР-Телеком». Только эта компания за доступ к домовой инфраструктуре, по словам ее представителя, ежегодно вынуждена платить различным УК около миллиарда рублей.

Ранее Минкомсвязи предлагало решить проблему доступа операторов связи в многоквартирные дома другим способом — в частности, планировалось закрепить право граждан на пользование интернетом в Конституции. Если бы это было сделано, провайдерам больше не пришлось бы получать для установки оборудования согласие двух третей собственников квартир.

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