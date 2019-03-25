Рогозин опроверг слова Медведева о неготовности Восточного

Утверждение о том, что Восточный построен всего на четверть, не соответствует действительности, передает ТАСС заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Космодром построен. Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности», — сказал бывший вице-премьер.
«Когда мы говорим, что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять — это самые крупные объекты. Это стартовый стол, техкомплекс, а остальные 14 объектов — это небольшие и второстепенные объекты, котлован, например, небольшой для слива», — пояснил Рогозин.
«По некоторым из них нет просто отчетной документации, а некоторые действительно брошены Спецстроем, и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить», — сказал глава госкорпорации.
По словам Рогозина, расчетная стоимость строительства второго стартового стола для ракет семейства «Ангара» составляет 39 миллиардов рублей.
В марте премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что у правительства имеются вопросы к реализации «Роскосмосом» федеральной целевой программы (ФЦП).
В январе глава правительства на посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса» совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер-министр отметил, что на Восточном построена только четверть из запланированных объектов.