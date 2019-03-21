Медведев назвал «Роскосмос» худшим исполнителем ФЦП

У правительства имеются вопросы к реализации «Роскосмосом» федеральной целевой программы (ФЦП), передает «Интерфакс» заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

«24 ФЦП, большинство из которых, по оценке Минэкономразвития, в целом выполняются достаточно эффективно. Вопросы остаются по реализации только одной федеральной целевой программы, за которую отвечает "Роскосмос"», — сказал глава правительства.

По его словам, в бюджете 2018 года финансирование всех ФЦП предполагало расходы в размере около 500 миллиардов рублей, однако «фактически уровень финансирования, к сожалению, не превысил 82 процентов, то есть исполнение расходов в 2018 году хуже по сравнению с 2017 годом, тогда было около 90 процентов».

В марте гендиректор «Центра Хруничева» (входит в «Роскосмос») Алексей Варочко заявил, что московская площадка «Центра Хруничева» занимает «огромнейшую территорию», часть которой «является определенным балластом», а также назвал «балластом» сотрудников, «которые довольствуются 20 тысячами рублей, но по-прежнему хотят присутствовать на предприятии».

В январе Медведев на посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса» совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер-министр отметил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

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В декабре 2018 года руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что госкорпорация подверглась информационной атаке с целью создать образ «пожирающей федеральные деньги» компании и помешать России вернуть лидерство в космосе.

Среди различных ФЦП, финансирование которых предусматривалось бюджетом 2018 года, в ведении «Роскосмоса» находились четыре программы: «Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы», «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» и «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года».

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