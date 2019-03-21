«Роскосмос» ликвидирует «балласт» из земель и людей

Московская площадка «Центра Хруничева» занимает «огромнейшую территорию», часть которой «является определенным балластом», заявил изданию «Коммерсантъ» гендиректор входящего в «Роскосмос» предприятия Алексей Варочко.

По словам менеджера, «об этом надо смело говорить, часть территории не используется с 1986 года». «Где-то с 1994 года стоит незавершенное строительство — корпус строился, деньги кончились, он так и остался, налоговое бремя осталось, территория осталась, подключение осталось, электричество», — сказал гендиректор.

По его мнению, потребности в подобных объектах и территориях у московского предприятия в настоящее время нет, поскольку «ряд компетенций были переданы Омску и Усть-Катаву», где располагаются филиалы «Центра Хруничева».

По словам Варочко, средняя зарплата на московском заводе составляет 49 тысяч рублей в месяц. «Это маленькое жалованье. Но по производственным рабочим есть те, кто получают и больше 100 тысяч рублей. Есть балласт — я не боюсь этого слова. К ним я отношу людей, которые довольствуются 20 тысячами рублей, но по-прежнему хотят присутствовать на предприятии. Не работать, а присутствовать. Но и этот вопрос мы закроем, поверьте», — заявил менеджер.

Гендиректор отметил, что к концу 2018 года предприятие снизило долговую нагрузку более чем на 31 миллиард рублей, а сегодня долги «Центра Хруничева» составляют 84 миллиарда рублей. «По банковским обязательствам и штрафам мы получили мораторий на десять лет с последующей рассрочкой по платежам», — похвалился оказанной государством поддержкой Варочко.

Говоря о потребности в ракетах семейства «Ангара», менеджер отметил государственные заказы по линии Минобороны и «Роскосмоса», а также единственный заключенный коммерческий «долговой контракт» на поставку Южной Корее «Ангары-1.2».

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Варочко отказался комментировать сроки запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный. «Машина будет готова в срок, здесь у меня сомнений нет, но отправить ее мы сможем туда только исходя из готовности космодрома», — пообещал менеджер.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство на месте «Центра Хруничева» в Филях (Москва), являющегося последние несколько лет самым проблемным предприятием «Роскосмоса», небоскреба в виде сверхтяжелой ракеты. Деньги на реализацию проекта выделит правительство Москвы. Взамен «Роскосмос» передаст столице территории некоторых московских предприятий госкорпорации, в частности «Центра Хруничева».

В феврале глава госкорпорации заявил, что «Центр Хруничева» за полгода снизил долговую нагрузку на 30 миллиардов рублей.

В ноябре 2018 года Рогозин оценил долговую нагрузку «Центра Хруничева» в 111 миллиардов рублей. В июле того же года он привлек всю российскую космическую отрасль к поиску применения ракет семейства «Ангара».

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