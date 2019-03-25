Министра пристыдили за рекламу с девушкой в нижнем белье

Министерство транспорта Германии пристыдили за социальную рекламу, в которой снялась девушка в шлеме и нижнем белье. Об этом сообщает The Guardian.

Кампания, предупреждающая велосипедистов о необходимости носить защиту во время движения по городу, выпущена под лозунгом «Выглядит дерьмово. Но спасает мою жизнь». На фотографии изображена участница шоу Germany’s Next Topmodel Алисия Келер (Alicija Köhler) в фиолетовом шлеме и белом кружевном бюстгальтере.

Фотография должна появиться на билбордах страны во вторник, 26 марта. Однако член Европейского парламента Мария Ноихль (Maria Noichl) выступила против акции. Обвиняя министра транспорта Андреаса Шойера в сексизме, Ноихль заявила, что продвигать политику с помощью обнаженного женского тела — позорно и глупо.

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Политика поддержала и ее коллега, министр по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey). В своем Facebook она опубликовала снимок, на котором стоит с велосипедом в деловом костюме и шлеме. «Дорогой Андреас Шойер, можно быть полностью одетой и по-прежнему отлично смотреться в шлеме!» — подписала пост Гиффай.

На претензии женщин представитель министерства транспорта ответил, что успешная рекламная кампания, посвященная безопасности дорожного движения, должна «встряхнуть» людей и может быть провокационной.

В феврале 2019 года производитель одежды для спорта JD Sports свернул рекламную кампанию из-за претензий покупателя, обвинившего марку в сексизме. На сайте бренда появились фотографии формы сборной Шотландии по футболу, которую представляли женщина, мужчина и ребенок. Клиент обратил внимание, что модель в рваных джинсах сидела с широко раздвинутыми коленями, в то время как мужчина и мальчик стояли в нормальных позах.

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