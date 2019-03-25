Россиянин ворвался в кафе с бензопилой

Вести: Приморье. "ГТРК "Владивосток" / YouTube

Житель Находки Приморского края ворвался в одно из местных кафе и стал размахивать работающей бензопилой перед посетителями. По факту видео, опубликованного очевидцами в социальных сетях, будет проведена проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении МВД России.

На кадрах видно, как несколько человек пытаются остановить мужчину с бензопилой. На фоне раздаются женские крики.

По данным агентства, заявлений от посетителей кафе в полицию не поступало. Полиция изучает видео инцидента.

В 2018 году депутат Чемальского райсовета народных депутатов (Республика Алтай) Юрий Корнеев в одном из местных кафе избил двух женщин и подростка. Парламентарий отказался оплачивать счет, на что ему сделали замечания управляющая заведением и выступавшая там певица. За женщин вступился 14-летний внук одной из пострадавших. Против депутата возбуждено уголовное дело по статье 116 УК («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»).

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