Топ-модель смешала таблетки с алкоголем и в беспамятстве ударила стюардессу

Пьяная австралийская топ-модель напала на стюардессу авиакомпании United Airlines на рейсе Мельбурн — Лос-Анджелес. Об этом сообщает Mirror.

Сотрудники авиакомпании утверждают, что 24-летняя Адау Морнян выпила пять-шесть бокалов вина и начала вести себя агрессивно. По их словам, девушка размахивала руками, вела себя непристойно и ударила бортпроводницу, которая пыталась ее утихомирить.

Сотрудникам Федеральной службы воздушных маршалов (FAMS) пришлось задержать буйную пассажирку на борту и сидеть с ней в хвосте лайнера до конца полета.

После инцидента модель обвинили во вмешательстве в работу экипажа воздушного судна, теперь ей грозит тюремное заключение сроком до 21 года. Тем не менее, Морнян не признает свою вину и утверждает, что ничего не помнит. По словам модели, она приняла таблетки по рецепту врача и выпила два бокала вина, а затем заснула на восемь часов в полете.

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«Я была так смущена и умоляла их рассказать, что я сделала. Меня игнорировали, а позже меня заперли в федеральной тюрьме, но я даже не помню из-за чего, — поделилась австралийка южно-суданского происхождения. — Это шок для меня. Я плачу каждую ночь и до сих пор удивляюсь, почему ничего не помню. Как я могла сделать это пока спала?»

Морнян обвинила бортпроводниц в разрушении ее карьеры. Суд вынесет девушке приговор в июне.

В июне 2018 года пожилого пассажира арестовали в международном аэропорту Флориды за неподобающее поведение во время перелета. 82-летний Александер Грегори ударил стюардессу по спине, когда она перегородила ему проход, раздавая напитки другим пассажирам.

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