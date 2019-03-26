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Выигравшего в казино вора в законе Гочо поймали на неуплате налогов

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Тенгиз Думоев

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего Тенгиза Думоева, предположительно являющегося вором в законе по прозвищу Гочо. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает информационное агенство «Прайм Крайм».

Как уточняется в сообщении, в 2017 году Думаев выиграл в одном из казино Сочи 2 миллиона 430 тысяч рублей, однако не задекларировал доход. По результатам следственной проверки в феврале этого года ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи (Уклонение физического лица от уплаты налогов) 198 УК РФ.

По данным агенства, уроженец Тбилиси Тенгиз Думоев является одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. За три десятилетия криминальной деятельности его неоднократно пытались привлечь к уголовной ответственности по самым разнообразным статьям, в том числе за самоуправство. Тем не менее ни по одному из заведенных дел он так и не получил реального срока.

В частности, в 2003 году на основании поддельной справки, согласно которой Думоев в течение 18 лет состоял на действительной воинской службе в звании прапорщика, ему был безвозмездно предоставлен земельный участок в Центральном районе Сочи. Ущерб от махинации составил для городской казны более миллиона рублей.

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