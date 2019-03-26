Мужчина явился на осмотр к врачу и случайно пережил обрезание

В британском Лестере в 2018 году из-за путаницы с историями болезни хирурги сделали обрезание мужчине, который хотел пройти цистоскопию — осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря. Медики приняли мужчину за другого пациента. Об этом сообщает The Independent.

Руководство больницы отказалось сообщать подробности того, каким образом могла произойти ошибка, и почему сам пациент не протестовал.

Теперь эта история включена в разряд событий, которые «никогда не должны были произойти». Так называют предотвратимые врачебные ошибки.

Информация об инциденте была скрыта от Национальной службы здравоохранения. Об ошибке стало известно из отчета Комиссии по медицинским учреждениям Лестера. В документе в том числе описаны ошибки местных врачей в 2018 году. Из отчета следует, что в прошлом году в носовой полости ребенка после хирургического вмешательства был забыт тампон, одному пациенту сделали операцию, предписанную другому пациенту с похожей фамилией, а третьему — вставили тазобедренный имплантат не с той стороны.

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