Воробьев поручил обеспечить круглогодичную доступность детских площадок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям разработать технологию, которая позволит содержать детские площадки в пригодном к использованию состоянии в течение всего года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 26 марта.

«Мы посмотрели динамику обращений по детским площадкам. Очень часто получается так, что детская площадка у нас засыпана снегом, там наледь. Нужно своевременно проводить мероприятия по уборке», — сказал Воробьев.

По его словам, от жителей поступает большое количество обращений относительно неудовлетворительного состояния детских площадок.

В прошлом году в подмосковных дворах были установлены более 200 детских площадок. По распоряжению губернатора на всех объектах используют современное травмобезопасное покрытие.

До конца текущего года планируется модернизировать более 240 детских площадок, говорится на сайте областного правительства.