Гостям вечеринки Urban Dreams покажут иммерсивную выставку

В этом году на маскарадной вечеринке Urban Dreams покажут арт-лабиринт Bombay Canvas. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Зеркальный лабиринт авторства Алисы Цой откроется в Москве 19 апреля. До 6 мая его можно будет посетить дважды в день по будням и трижды по выходным. Отмечается, что всего над лабиринтом будут работать 20 российских и зарубежных участников. Каждый из них создаст объекты под общим названием Bombay Saphire Canvas, некоторые их работы будут реализованы и изменены непосредственно в ходе проекта.

Выставку организуют в шести помещениях лофта LOFTEC в Басманном районе столицы. Центральным экспонатом станет скульптура Illumina от мексиканской арт-группировки Mayan Warrior, ранее представленная на фестивале Burning Man.

За музыкальную составляющую вечеринки будет отвечать студия KEY Q, где гости смогут создать свои композиции вместе с артистами. Кроме того, свой сет отыграет диджей из Мехико Mandrake.

Приобрести билет на мероприятие можно будет после прохождения предварительной модерации и при условии соблюдения дресс-кода.

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