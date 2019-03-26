Известная блогерша располнела втайне от подписчиков и похудела вдвое

Жительница Новой Зеландии, которая неоднократно набирала лишний вес из-за приступов голода, уменьшила желудок и похудела вдвое. Об этом сообщает издание The Sun.

Ариана Омипи (Ariana Omipi) из города Окленд, весившая в 2014 году 126 килограммов, за 11 месяцев похудела вдвое благодаря правильному питанию. Тогда 24-летняя девушка поделилась результатами трансформации тела в Instagram и обрела популярность. Однако к началу 2018 года она набрала 68 килограммов лишнего веса, скрывая это от сотни тысяч подписчиков.

«Я даже не могу описать, насколько это съедало меня изнутри. Я испытывала постоянный голод, который могла подавлять лишь временно, — вспоминает Омипи. — Я ела огромными порциями, но все равно оставалась голодной и возвращалась за добавкой, а иногда даже готовила себе новое блюдо».

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Тогда девушка обратилась за помощью к врачам, ей провели рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка хирургическим путем. Благодаря тому, что желудок уменьшился на 90 процентов, она быстро пришла в прежнюю форму. Для поддержания веса она дважды в неделю занимается с персональным тренером, комбинируя силовые тренировки с кардио.

В конце февраля сообщалось о весившей 130 килограммов жительнице Австралии, которая устала от чувства стыда и похудела на 62 килограмма. Александра Симонс начала испытывать трудности от избыточного веса после рождения сына Хадсона. Всякий раз появляясь с ребенком на людях, она стыдилась своих форм.

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