Дебошир пробежал по аэродрому голышом и прославился

Пассажир пробежал голышом по взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту О'Хара в Чикаго. Об этом сообщает Fox News.

Очевидцы сняли обнаженного дебошира и выложили фотографии в Twitter, тем самым прославив его. По словам свидетелей, мужчина пытался проникнуть в самолет авиакомпании Delta, однако не был зарегистрирован на рейс.

— ORD Airport Insider (@ORDInsider) 26 марта 2019, 23:31

Через несколько минут полицейские схватили нарушителя и надели на него желтый жилет, чтобы прикрыть интимные части тела.

Пока не уточняется, как мужчине удалось проникнуть на взлетную полосу и в какой момент он снял с себя одежду.

В марте голый мужчина выбежал на трап самолета при посадке на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в московском аэропорту Домодедово. Как рассказали очевидцы, пассажир прошел регистрацию, затем разделся догола и побежал.

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