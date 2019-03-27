Шипулин пожалел Фуркада

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал выступление француза Мартена Фуркада в сезоне-2018/2019. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне его очень жалко. Видно, как он мучается. Прежде никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался. Остается последний подъем, до финиша метров 300-400, а он на этом участке отдает медаль», — заявил Шипулин. Он также отметил, что не знает причин неудач француза. «Посмотрим, как он выступит в следующем сезоне. Самолюбие у него есть», — подытожил россиянин.

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Фуркад завершил Кубок мира на 12-м месте в общем зачете. Также французского биатлониста постигла неудача на чемпионате мира в Эстерсунде. 30-летний спортсмен впервые с 2009 года не завоевал на турнире ни одной медали.

Фуркад — 11-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион. Француз семь раз побеждал в общем зачете на Кубке мира.

Шипулин — олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи. Россиянин также становился бронзовым призером на Играх 2010 года в Ванкувере. На счету Шипулина шесть медалей чемпионатов мира. Он завершил спортивную карьеру в 2018-м.

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