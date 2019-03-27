Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом пишет РБК.

В числе регионов с наиболее сложной ситуацией глава правительства назвал Калмыкию, Мордовию, Марий Эл, Республику Алтай, Республику Тыву, Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области. Он поручил Минфину, Минэкономразвития и Минтруда до 15 апреля представить дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Премьер также заявил, что считает целесообразным назначить каждому региону куратора из федерального правительства. «Просто человека, который будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения», — пояснил Медведев.

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Медведев анонсировал проведение серии совещаний для обсуждения конкретных мер поддержки данных регионов. По словам главы правительства, нужно раскрыть потенциал регионов, понять, какая экономика на что способна. Для каждой территории нужно разработать «конкретные направления развития, если хотите, рецепты успеха, чтобы каждый субъект находил источники роста внутри себя, но не превращался в такое огромное бюджетное учреждение, которое целиком и полностью финансируется из Москвы», сказал премьер.

Росстат ранее обнародовал доклад о состоянии рабочей силы, из которого следует, что регионами с самой высокой напряженностью на рынке труда являются Карачаево-Черкесия, Республика Тыва и Дагестан. Статистические данные учитывают четыре основных показателя: уровень занятости, уровень безработицы, среднее время поиска работы безработными и доля безработных, которые ищут работу 12 месяцев и более. Из обнародованных данных следует, что регионами с самой низкой напряженностью являются Чукотский автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.

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