«КамАЗ» задумал спасти Ford от увольнений

Российский автоконцерн «КамАЗ» захотел спасти сотрудников двух заводов компании Ford Sollers после закрытия производственных мощностей. Представитель госкорпорации «Ростех», куда входит автоконцерн, рассказал РИА Новости, что компания готова приютить уволенных сотрудников.

«В настоящий момент уже ведутся переговоры со службами персонала данных заводов, чтобы получить данные по увольняемым работникам, после чего желающим будут сделаны предложения по работе на "КамАЗе", исходя из их квалификации и специализации», — заявили в госкорпорации.

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Американский автопроизводитель Ford окончательно объявил об уходе с российского рынка в среду, 27 марта. Компания приняла решение выйти из всех проектов в России, а также отказаться от экспорта автомобилей своего производства в Россию. Основная причина — слабые продажи и низкая рентабельность производства.

При этом компания испытывает проблемы по всему миру, а не только в России. В Германии автопроизводитель планирует уволить около пяти тысяч человек, в России же в результате закрытия заводов без работы могут остаться более четырех тысяч человек.

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