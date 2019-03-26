Ford задумал уйти из России

Американский автоконцерн Ford задумался о полном исходе с российского рынка — выходе из всех совместных предприятий и отказе от экспорта автомобилей в Россию. Однако рассматриваются и более мягкие варианты сокращения присутствия на российском рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на автомобильном рынке.

В настоящий момент у американской компании три завода на территории России, которыми Ford владеет вместе с компанией Sollers. Речь идет о заводах во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге. Ford намерен продать свои доли в двух заводах, сохранив за собой только долю проекта в Елабуге, также компания намерена отказаться от импорта автомобилей в Россию.

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Решение о частичном, а возможно и полном, уходе с российского рынка обусловлено новой масштабной программой компании, которая решила кардинально изменить свое присутствие на нерентабельных рынках, среди которых оказался и российский. Опрошенные представители дилерских сетей косвенно подтверждают, что в июне-июле производственный заказ дилера по легковым автомобилям Ford — нулевой.

Источники издания отмечают, что первые два завода ожидает возможное закрытие, если не будет найден покупатель на производственные мощности. Завод в Елабуге продолжит работу и сосредоточится на выпуске малотоннажных автомобилей, возможно, там же сохранится выпуск Ford Fiesta и Ford Kuga.

Тем не менее, полностью с российского рынка автомобили Ford исчезнут не ранее октября 2019 года — у дилеров есть собственный запас из новых авто.

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