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Пользователи сети поверили шутке про 2007 год и оказались заблокированы

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Профили пользователей Twitter оказались заблокированы после того, как они последовали призыву поменять год рождения на 2007-й. После этого, по слухам, микроблогерам должна была открыться «ностальгическая функция», однако вместо этого их забанили, поскольку в соответствии с новым годом рождения им еще не исполнилось 13 лет, пишет The Verge.

Пользователи поверили слуху, распространившемуся в Twitter. Десятки микроблогеров уверяли, что после изменения года рождения пользователи платформы получат новые цветовые схемы профиля, обретут привилегии администратора или синюю галочку верифицированного аккаунта.

Ситуация вышла из-под контроля, и Twitter был вынужден выпустить официальное сообщение с просьбой не верить слухам, которые приводят к блокировке.

«Мы заметили пранк, в котором людей убеждают поменять дату рождения в профиле на 2007 для разблокировки новых цветовых схем. Пожалуйста, не делайте этого. Вы будете заблокированы за то, что вам нет 13 лет», — пояснили в Twitter.

В компании уточнили, что пострадавшие от злой шутки могут вернуть свой аккаунт. Для этого нужно связаться со службой поддержки и показать фотографию удостоверения личности, выданного властями страны.

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